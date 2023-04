Messi : Proche de Ronaldo, il lâche une punchline osée

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont deux monstres du football européen et mondial. Pourtant, selon Bernardo Silva, Erling Braut Haaland a bien des similitudes avec les deux multiples lauréats du Ballon d’or. Explications.

Bernardo Silva a eu l’occasion de jouer avec de grands noms du football mondial. En effet, il a vécu l’éclosion de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, prend part depuis quelques années à la dominance de Cristiano Ronaldo en termes de statistiques personnelles en sélection portugaise et depuis l’été dernier, Silva évolue aux côtés du cyborg Erling Braut Haaland.

«C'est le niveau de Cristiano et Messi, ce nombre de buts»

Cependant, Bernardo Silva n’a jamais eu la possibilité d’être le coéquipier de Lionel Messi. Pour autant, le milieu offensif de Manchester City qui est notamment attendu par Luis Campos au PSG comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, a lâché une comparaison osée concernant Haaland et les deux éternels rivaux que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Le nombre de buts est incroyable, c'est le niveau de Cristiano et Messi, ce nombre de buts. Il faut espérer qu'Erling continue sur sa lancée, car nous avons besoin de ses buts jusqu'au dernier match de la saison ». a confié Bernardo Silva lors d’une interview pour Arab News.

«Il a la même mentalité que Cristiano»

Toujours pour Arab News , Bernardo Silva a développé son argument en faisant un parallèle fort entre Erling Braut Haaland et Cristiano Ronaldo : leur mentalité. « Il a la même mentalité que Cristiano, il veut toujours être dans la surface, il veut toujours marquer. Il ne se soucie pas de toucher le ballon une ou deux fois, quand il le touche, il marque. C'est un vrai attaquant ».

«Nous savions ce qu'Erling pouvait faire avant qu'il n’arrive»