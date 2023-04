Mbappé - Messi : La folle annonce sur Griezmann

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison compliquée, Antoine Griezmann est revenu à son meilleur niveau. Indispensable dans le onze de l’Atlético de Madrid, l’international français est en très grande forme, à tel point que Milinko Pantic, ancien colchonero, considère qu’il fait partie des « cinq meilleurs joueurs au monde ».

La saison de son retour à l’Atlético de Madrid aura été difficile mais depuis, Antoine Griezmann est un nouvel homme. Une fois l’imbroglio sur son temps de jeu passé, l’international français est (re)devenu le joueur incontournable du onze de Diego Simeone. Aligné à la pointe de l’attaque dans un rôle très libre, Griezmann affiche de très belles statistiques et son apport dans le jeu est toujours aussi capital.

Antoine Griezmann fait de nouveau l’unanimité

« On a l'impression qu'il n'y a que lui sur le terrain. Il redescend très bas pour défendre mais aussi pour élaborer les actions, il marque, fait des passes décisives... Il est bien plus complet et donc bien plus fort que lors de son premier passage (2014-2019) », reconnaît Milinko Pantic, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, pour le journal L’Équipe .

«Pour moi, il fait partie des cinq meilleurs joueurs au monde»