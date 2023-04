Énorme craquage pour Cristiano Ronaldo, c’est une habitude

Amadou Diawara

Ce mardi, Cristiano Ronaldo s'est emporté lors du duel entre Al Nassr et Al Hilal. Alors que son équipe avait un but de retard au tableau d'affichage, CR7 s'en est pris violemment à un adversaire, le plaquant au sol après l'avoir attrapé par le cou. Lors de sa longue et brillante carrière, Cristiano Ronaldo a multiplié les coups de sang de ce genre.

Al Nassr

Lors du choc entre Al Nassr et Al Hilal ce mardi, Cristiano Ronaldo a perdu ses nerfs. Sachant que son équipe était menée au score (1-0), CR7 n'a pas su cacher sa frustration et sa nervosité. En effet, la star portugaise de 37 ans a dégoupillé à deux reprises. Une première fois en plein match et une deuxième fois lorsqu'il rentrait aux vestiaires. D'une part, Cristiano Ronaldo a attrapé un joueur d'Al Hilal par le cou avant de le plaquer au sol lors d'un duel. D'autre part, le quintuple Ballon d'Or a réalisé un geste obscène, attrapant ses parties intimes face aux supporters adverses qui le chambraient en scandant le nom de Lionel Messi. Arrivé seulement cet hiver à Al Nassr, Cristiano Ronaldo s'était déjà emporté à plusieurs reprises avant ses dérapages contre Al Hilal. Par exemple, lors de la confrontation contre Abha en Champions Cup à la mi-mars, CR7 avait craqué à la mi-temps de la rencontre, shootant le ballon très haut dans les airs après le coup de sifflet de l'arbitre. Précédemment, Cristiano Ronaldo avait même shooté dans une bouteille lorsqu'il avait été sorti par son entraineur en cours de match. Des agissements qu'il multipliait déjà avant sa signature à Al Nassr.

What's up Cristiano Ronaldo ? 👀pic.twitter.com/r6okfJJi5A — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Manchester United

De retour à Manchester United lors de l'été 2021, Cristiano Ronaldo a vécu un cauchemar à Old Trafford pendant un an et demi. Lors de son deuxième passage chez les Red Devils , CR7 n'a pas du tout réussi à cacher ses émotions. En effet, Cristiano Ronaldo s'est lâché à plusieurs reprises. On peut par exemple citer la fois où il a quitté le stade en plein match durant le choc face à Tottenham (19 octobre 2022), alors qu'Erik ten Hag ne l'a pas fait entrer en jeu. Et on peut également citer l'interview explosive de Cristiano Ronaldo accordée à Piers Morgan au mois de novembre, où il fracasse Manchester United, son entraineur et sa direction.

Juventus

A la Juventus (2018-2021), Cristiano Ronaldo n'a pas été plus tendre avec ses détracteurs. On se souvient d'ailleurs de sa réponse aux supporters de l'Atlético de Madrid lors de sa première saison. Alors que les Colchoneros l'avaient emporté en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), les fans madrilènes avaient chambré CR7 . Survolté au match retour, Cristiano Ronaldo a renversé la rencontre à lui tout seul en inscrivant un triplé à Turin (3-0), ponctuant la soirée avec un geste obscène adressé au public adverse.

Real Madrid

Lors de son règne au Real Madrid (2009-2018), Cristiano Ronaldo a également eu plusieurs coups de sang. Le plus marquant s'étant produit à Cordoue en janvier 2015. Collé de près par les défenseurs adverses, CR7 a pété un câble en s'attaquant physiquement à deux joueurs. Pour cette agression, Cristiano Ronaldo a écopé de deux matchs de suspension. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo a également quitté une conférence de presse en février 2017 lorsqu'il n'a pas apprécié la question d'un journaliste avant un duel de Ligue des Champions face à l'AS Rome. Ce qui n'a pas manqué de faire sourire Zinedine Zidane, son entraineur de l'époque.

Portugal