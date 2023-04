«Du foutage de gueule», énorme craquage en direct sur le fils de Zidane

Arnaud De Kanel

Formé au Real Madrid, Luca Zidane évolue désormais sous les couleurs d'Eibar. Le portier de 24 ans ne connait pas la même carrière que son illustre père, Zinedine, et a concédé la semaine passée souffrir du nom qu'il porte. Une sortie qui a excédé Danielle Moreau qui a sorti la sulfateuse sur le plateau de TPMP.

Être le fils de Zinedine Zidane a des avantages mais aussi des inconvénients. Luca Zidane, le deuxième de la fratrie, le sait mieux que quiconque. Depuis sa tendre enfance, il souffre des comparaisons avec son père et se contente d'une carrière beaucoup plus modeste que Zizou. Il est également victime d'une certaine pression médiatique qu'il vit plutôt mal. Sur le plateau de TPMP , la chroniqueuse Danielle Moreau a taclé les états d'âme de Luca Zidane.

Surprise pour le PSG, une offre est partie pour Zidane https://t.co/Y62o4pEiSL pic.twitter.com/2Xg9gODwBO — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«J’aimerais que le monde du football me voie comme Luca»

« Certains pensent que c’est quelque chose de positif de porter le nom Zidane, mais ce n’est pas le cas. J’aimerais que le monde du football me voie comme Luca, qu’ils jugent les matches que je fais, qu’ils ne cherchent pas plus loin et qu’ils ne me comparent pas. Il y a des gens qui parlent de moi sans me connaître. Ça fait mal. Ils sont souvent pleins de préjugés, ils ne savent pas qui je suis réellement », avait déploré Luca Zidane la semaine passée dans un entretien accordé à Relevo . Des propos qui n'ont pas été du goût de Danielle Moreau.

«Il a une chance énorme d’être arrivé là parce que son père a déblayé le terrain»