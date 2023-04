Retrouvailles avec Zidane, Materazzi raconte

Thibault Morlain

Si l'on se souvient de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l'Italie, c'est notamment pour ce coup de tête de Zinedine Zidane dans le torse de Marco Materazzi. Ça a donc explosé entre les deux joueurs qui se sont d'ailleurs revus quelques années plus tard. Comment cela s'est-il passé ? Materazzi a raconté.

Zinedine Zidane a terminé sa carrière de joueur sur un terrible point noir. Il y a donc eu cette défaite en finale de la Coupe du monde 2006, mais surtout cette exclusion suite à un coup de tête sur Marco Materazzi. Zizou a totalement disjoncté et à propos de ce moment, l'Italien expliquait dernièrement : « Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu'on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu : "Non, je préfère ta sœur" ».

« Je lui ai serré la main et c'est tout »

Ce mardi, sur Canal+ , Marco Materazzi a de nouveau évoqué Zinedine Zidane, en racontant leurs retrouvailles forcément particulières suite à la Coupe du monde 2006. L'ex-joueur de l'Inter Milan raconte alors : « J'avais beaucoup d'estime pour Zidane le joueur et je le félicite pour sa carrière d'entraîneur. Je l'ai revu ? Vite fait quand il travaillait pour le Real Madrid. Je lui ai serré la main et c'est tout ». L'ambiance était bien évidemment glaciale, ce qui n'a pas empêché les deux hommes d'échanger quelques mots.

« Ce qu'il se passe sur le terrain reste sur le terrain »