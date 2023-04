Zidane lui met un coup de tête, Materazzi dévoile enfin la raison

La rédaction

Le 9 juillet 2006 est resté dans tous les esprits français. Face aux Italiens, les Bleus jouent une deuxième finale de Coupe du monde en huit ans et peuvent décrocher une deuxième étoile. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu dans cette finale marquée d'une scène désormais mythique : le coup de boule de Zidane sur Materazzi. Ce dernier dévoile ce qu'il a dit au numéro 10 français.

L'équipe de France était portée par un Zidane de classe mondiale durant tout le tournoi, mais cette finale de Coupe du monde 2006 se termine comme on le sait : dans la douleur d'une séance de tirs au but perdue et d'un Zidane expulsé à dix minutes de la fin suite à un improbable coup de tête sur Marco Materazzi. 17 ans plus tard, le principal protagoniste est revenu sur cette action, dévoilant ce qu'il avait dit pour faire disjoncter l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.

Un carton au plus mauvais moment

Tout avait pourtant très bien commencé. Zinedine Zidane avait mis l'équipe de France sur la voie du succès avec cette magistrale panenka face à Gianluigi Buffon dès la 7ème minute de jeu. Un avantage de courte durée puisque Marco Materazzi égalise dans la foulée, 12 minutes plus tard. Décidément, ce match a été celui entre Zidane et Materazzi puisqu'à 110ème minute de jeu, Zizou voit rouge et assène un coup de tête au thorax de l'Italien. Expulsion pour ce qui était le dernier match de sa carrière et défaite aux tirs au but. Ce qu'avait dit l'Italien à Zidane avait déchaîné les passions, sans que l'on sache vraiment ce qui avait été dit.

« Je préfère ta soeur »