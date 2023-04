Mercato : Il scelle son avenir en direct, Zidane va enrager

Thomas Bourseau

Pour son grand retour, Zinedine Zidane penserait au Real Madrid là où il a tout gagné en tant qu’entraîneur. Cependant, la concurrence fait rage, à commencer par le coach en poste, à savoir Carlo Ancelotti.

Mercredi soir, dans le cadre de la demi-finale retour de Coupe du roi au Camp Nou face au FC Barcelone, Carlo Ancelotti s’est donné un peu de répit concernant sa situation personnelle grâce notamment à un Karim Benzema de gala qui a inscrit un triplé qui a permis au Real Madrid de surclasser le FC Barcelone sur le score de 4 buts à 0 et de se qualifier pour la finale de la Coupe du roi. En cas de saison blanche, la position de Carlo Ancelotti aurait été considérablement fragilisée et l’entraîneur italien devrait prendre la porte si jamais il ne gagnait pas la Ligue des champions cette saison selon Relevo .

Zidane voit Klopp, Pochettino lui faire de l’ombre et… Ancelotti !

De quoi faire les affaires de Zinedine Zidane qui, selon L’Équipe , aurait à coeur de remettre une troisième fois le couvercle avec le Real Madrid pour son grand retour aux affaires. Cependant, comme le10sport.com vous l’a révélé lundi, la priorité de Florentino Pérez qui n’est autre que le président du Real Madrid serait Jürgen Klopp et non Zinedine Zidane. Pire, la presse espagnole évoque même le nom de Mauricio Pochettino tout en haut de la short-list du comité de direction du Real Madrid.

«Je ne changerais pour personne, parce que je suis dans le meilleur club du monde»