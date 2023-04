Coup de tonnerre pour Cristiano Ronaldo, il calme tout le monde

Amadou Diawara

Chambré par les supporters d'Al Hilal ce mardi, Cristiano Ronaldo a réagi en attrapant ses parties génitales. Alors que son numéro 7 risque l'expulsion en Arabie Saoudite à cause de son geste obscène, Al Nassr tente de calmer le jeu. En effet, le club de Cristiano Ronaldo explique qu'il a simplement reçu un coup mal placé pendant la rencontre.

Ce mardi, Al Hilal s'est imposé face à Al Nassr (2-0). Agacé par la défaite de son équipe, Cristiano Ronaldo a mal réagi en quittant le terrain. Alors qu'il regagnait le vestiaire de son équipe, CR7 a été chambré par des supporters d'Al Hilal qui scandaient le nom de Lionel Messi. En guise de réponse, Cristiano Ronaldo a attrapé ses parties génitales face à la foule. Un geste qui n'est pas du tout passé en Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Cristiano Ronaldo risque l'expulsion pour son geste obscène

En effet, le professeur Nouf bin Ahmed - avocate, professeur à l'Université de Gênes, consultante et arbitre commercial international accréditée auprès des centres d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international - s'est prononcé sur le geste obscène de Cristiano Ronaldo via Twitter . Et elle n'a pas été tendre avec l'attaquant d'Al Nassr. Après avoir dénoncé l'attitude de CR7 , le professeur Nouf bin Ahmed a affirmé qu'il allait saisir la justice pour qu'il soit sanctionné. Et la superstar portugaise de 38 ans risquerait l'expulsion d'Arabie Saoudite. « Le comportement de Cristiano est un crime. Il s'agit d'un acte indécent en public, qui est l'un des délits passibles d'arrestation et d'expulsion s'il est commis par un étranger. Nous présenterons une requête au ministère public à cet égard » , a-t-elle posté.

Cristiano Ronaldo a reçu un coup selon Al Nassr