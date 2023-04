Messi : Le geste obscène de Cristiano Ronaldo

Après la défaite d'Al Nassr face à Al Hilal ce mardi, Cristiano Ronaldo s'est fait chambrer par les supporters adversaires, qui scandaient le nom de Lionel Messi. Pour contre-attaquer, CR7 a réalisé un geste obscène. En effet, la star portugaise de 38 ans s'est attrapé les parties intimes face aux tribunes.

Ce mardi, Cristiano Ronaldo n'a pas passé un bon moment sur la pelouse du King Fahd International Stadium. Alors qu'Al Nassr s'est déplacé sur le terrain d'Al Hilal, l'équipe de CR7 s'est inclinée (2-0). Une défaite qui fait mal, puisque la bande à Cristiano Ronaldo a perdu trois points précieux dans la course au titre en championnat. Si Al Nassr reste à trois points du leader Al Ittihad, ce dernier a l'occasion de prendre six unités d'avance avec son match en retard.

Conscient de la situation, Cristiano Ronaldo a perdu ses nerfs lorsqu'il rentrait dans les vestiaires après la rencontre. En effet, la star portugaise de 38 ans s'en est pris à des supporters adverses qui l'ont chambré.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ