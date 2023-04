Neymar : L'annonce qui fait le buzz

Thibault Morlain

Pour Neymar, le sportif est actuellement difficile. En effet, blessé à la cheville contre le LOSC, le Brésilien a dû se faire opérer, mettant alors un terme à sa saison avec le PSG. Mais voilà qu'en dehors des terrains, c'est beaucoup plus heureux pour Neymar. Avec sa compagne, ils viennent d'ailleurs de faire une annonce qui fait énormément réagir.

Ayant mis un terme à sa saison avec le PSG à cause d'une blessure à la cheville, Neymar fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux dernièrement. Il y a notamment eu toute cette histoire autour de ses streams de poker. Et voilà qu'une nouvelle annonce de Neymar fait désormais parler : la grossesse de sa compagne, Bruna Biancardi.

Neymar : Le verdict est tombé pour son départ du PSG https://t.co/juRnBVUMeY pic.twitter.com/ubXLd9cpvt — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Neymar papa pour la 2ème fois

Déjà papa, Neymar le sera prochainement pour la deuxième fois. En effet, ces dernières heures, le joueur du PSG et Bruna Biancardi ont annoncé cet heureux événement sur les réseaux sociaux.

« Viens vite, on t'attend »