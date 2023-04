Le calvaire continue, Cristiano Ronaldo se fait détruire

La rédaction

Désormais âgé de 38 ans, Cristiano Ronaldo évolue du côté d’Al-Nassr. Le Portugais retrouve des sensations en Arabie Saoudite, après une année 2022 cauchemardesque. Parfois réputé pour son mauvais caractère, le quintuple Ballon d’Or a déçu de par son attitude l’attaquant français d’Al-Wehda Jean-David Beauguel qui s’est livré sur sa rencontre avec la vedette internationale.

Ce lundi, Al-Nassr et Cristiano Ronaldo ont tremblé. À l’occasion des demi-finales de la coupe nationale d’Arabie Saoudite, l’équipe du Portugais s’est inclinée face à Al-Wehda sur le score d’1 à 0. Les mauvais résultats s’enchaînent pour CR7 , qui n’a plus gagné et n’a pas marqué depuis le début du mois d’avril. Al-Nassr nage d’ailleurs en eaux troubles, alors que l’entraîneur Rudi Garcia avait été remercié il y a quelques semaines.

Un ancien de l’OM se paye Messi et Ronaldo ! https://t.co/I1OYyiraW5 pic.twitter.com/tEC7lbXoKa — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Le buteur français d’Al-Wehda déçu par Ronaldo

Pour tous les joueurs évoluant en Arabie Saoudite, l’opportunité de pouvoir se mesurer à Cristiano Ronaldo est forcément quelque chose d’incroyable. C’est le cas pour Jean-David Beauguel, attaquant français d’Al-Wehda, buteur lundi face à Al-Nassr. Interrogé par le journal l’Équipe sur sa rencontre avec la vedette portugaise, le joueur de 31 ans né à Strasbourg ne cache pas sa déception. « Oui, mais j'ai été un peu déçu. À la fin du match, je lui ai dit que j'étais un grand fan et lui ai demandé son maillot. Il m'a serré la main sans vraiment me regarder, d'un air très méprisant » déclare-t-il.

Ronaldo « criait sur ses coéquipiers » affirme Jean-David Beauguel.