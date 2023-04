Il visait le Ballon d’Or, Mario Balotelli est tombé dans l’anonymat le plus total

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Considéré comme l'un des plus grands talents du football italien à ses débuts, Mario Balotelli se prenait même à rêver ouvertement du Ballon d'Or. Quinze ans plus tard, il en est très, très loin... Retour sur la carrière d'un enfant terrible qui avait tout pour être un crack et qui porte, à 32 ans, les couleurs du FC Sion.

Formé à AC Lumezzane, Mario Balotelli a signé son premier contrat professionnel en 2007 après avoir rejoint l'Inter en 2006. Durant sa carrière il joue dans 12 clubs différents. Avec l'Inter où il a marqué ses débuts, il joue 3 ans sous le maillot des Nerazzurri 86 matchs pour 28 buts inscrits. Ce qui a gâché sa carrière c'est bien son comportement envers ses entraîneurs. Lors de son passage à l'Inter de Milan, Mario Balotelli a plusieurs fois dépassé certaines limites notamment lors de la saison 2009-2010 où l'Inter était sous les ordres de José Mourinho. Le joueur est même allé jusqu'à se présenter lors d'une émission télévisée avec le maillot du rival l'AC Milan ce qui avait énervé énormément Nerazzurri qui ont demandé à la direction de mettre Balotelli à la porte. Son attitude à l'intérieur du terrain est tellement mauvaise que même Javier Zanetti, ancien capitaine historique de l'Inter, n'a jamais manqué de le rappeler à l'Italien : " Mario doit se concentrer sur ce qu'il peut faire sur le terrain, il ne peut plus se laisser aller à se comporter comme cela ."

Son comportement, son pire ennemi

De son côté José Mourinho avait fait une déclaration deux plus tard, soit en 2012 sur le cas Mario Balotelli qu'il a eu à gérer à l'Inter : "Je pourrais écrire un livre de 200 pages de mes deux années passées à l'Inter avec Mario, mais le livre ne serait pas un drame, ce serait une comédie. Je me souviens d'une fois quand nous sommes allés jouer à Kazan en Ligue des champions. Dans ce match, tous mes attaquants étaient blessés, j'avais vraiment des problèmes et Mario était le seul... Mario a reçu un carton jaune à la 42e minute alors quand je suis arrivé au vestiaire à la mi-temps, je passe environ 14 minutes sur les 15 disponibles à ne parler qu'à Mario. Je lui ai dit : "Mario, je ne peux pas te changer, je n'ai pas de buteur sur le banc, alors ne touche à personne et ne joue qu'avec le ballon. Si on perd le ballon, on ne réagit pas. Si quelqu'un te provoque, pas de réaction, si l'arbitre fait une erreur, pas de réaction." La 46e minute : carton rouge." Lors de son passage à l'Inter, Mario Balotelli a gagné quatre trophées majeurs : l'UEFA Champions League, la Serie A à trois reprises, la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie.

Manchester City, la meilleure période de sa carrière

Son passage à Manchester City est certes fait de hauts et de bas mais il demeure le meilleur de sa carrière. Mario Balotelli dispute 80 matchs avec Manchester City pour un total de 30 buts inscrits entre 2010 et 2013. Comme à l'Inter, Mario Balotelli ne fait pas bon usage de son talent et continue dans la provocation sur le terrain. Il a néanmoins était derrière le sacre de Manchester City en Premier League lors du fameux match, saison 2011-2012, face au Queen Park Rangers en délivrant la passe décisive pour le but d'Aguero. Une belle manière de finir une saison complète avec 32 matchs pour 17 buts inscrits. Mais comme à l'Inter, Balotelli n'a pas mûri et continue ses mauvaises habitudes et son comportement excessif. Son entraîneur Roberto Mancini déclare : "Je lui ai dit, si tu jouais avec moi il y a 10 ans, je te donnerais peut-être un coup de poing dans la tête tous les jours. Il y a différentes façons d'aider un gars comme Mario. Je ne lui parle pas tous les jours autrement j'aurais besoin d'un psychologue, mais je parle avec lui parce que je ne veux pas qu'il perde sa qualité. Si Mario ne devient pas l'un des meilleurs joueurs du monde, ce sera de sa faute car il a tout. Je ne veux pas qu'il perde son talent." En 2013, il quitte Manchester City pour rejoindre l'AC Milan, une décision qu'il va regretter jusqu'à aujourd'hui : "A présent, je suis plus âgé et je sais que je n'aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j'ai vu City s'améliorer, s'améliorer et encore s'améliorer. J'aurais pu être comme Sergio Agüero ici pendant des années. Si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai à présent quand j'étais à City, j'aurais probablement gagné un Ballon d'Or. J'en suis sûr. Mais vous savez, lorsque vous grandissez, vous êtes plus mature."

Et en sélection ?