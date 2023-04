Quiz sur l’histoire du SL Benfica

La rédaction

Avec le FC Porto et le Sporting Portugal, le Benfica Lisbonne a outrageusement dominé le championnat du Portugal depuis un siècle. Au niveau européen, Benfica s’est également forgé un palmarès très solide, avec plusieurs victoires en C1, ainsi qu’un certain nombre de finales perdues, ce qui le place indiscutablement parmi les grands clubs européens.

Benfica, le club le plus populaire au Portugal, appartient au trio majeur de clubs ayant dominé le football portugais depuis quasiment un siècle. On le retrouve évidemment dans le nombre de titres de champion remportés par le club lisboète. Et ce même s’il lors des trente dernières années, les victoires se sont faites légèrement plus rares puisque le club n’a remporté « que » huit titres de champion du Portugal depuis 1993. Ces dernières années, par exemple, le club court après la victoire en championnat.

Un palmarès de grand en C1

Au niveau de la Coupe d’Europe, le palmarès du Benfica Lisbonne le place indiscutablement parmi les grands clubs européens, avec plusieurs titres au compteur en Ligue des champions, mais également un grand nombre de finales perdues, dont les deux dernières à la fin des années 80, en 1988, au terme d’une finale perdue de justesse après une interminable séance de penalties, et en 1990. Cette période reste d’ailleurs un grand moment pour les clubs portugais puisqu’un an avant la finale perdue aux penalties, c’est le FC Porto qui remportait la compétition en battant le Bayern Munich en finale. Même s’il est conséquent, le palmarès de Benfica au plus haut niveau européen manque tout de même d’un titre : une Ligue des champions remportée dans l’air moderne. En effet, les victoires du club en C1 remontent à avant l’apparition de la Ligue des champions, à l’époque de la Coupe des clubs champions, qui était moins « dure » à remporter car elle ne comportait que les vainqueurs de chaque championnat, ce qui fait qu’il n’y avait au départ qu’un club anglais, un allemand, un espagnol ou un italien. Là où son grand rival portugais, le FC Porto, est lui parvenu à remporter la Ligue des champions (en 2004), après avoir également gagné la C1 en version Coupe des clubs champions, le Benfica Lisbonne, lui, n’y est pas parvenu.