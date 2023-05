Cristiano Ronaldo : L’improbable vidéo qui fait le buzz !

Parti en janvier dernier du côté d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo retrouve du plaisir en Arabie Saoudite, lui qui avait été marqué par une année 2022 extrêmement compliquée sur le plan sportif et personnel. Légende du Real Madrid avec qui ce dernier aura remporté quatre Ligue des Champions, le Portugais fait aujourd'hui parler de lui pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans lequel l'un de ses enfants porte le maillot du FC Barcelone.

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo décidait à 37 ans de quitter le football européen. Un choc pour beaucoup tant le Portugais aura marqué de son empreinte l’histoire de ce sport. Que ce soit en Angleterre, en Espagne, ou encore en Italie, CR7 aura su faire trembler les filets à maintes reprises. Mais c’est véritablement du côté de la capitale espagnole que l’histoire du quintuple Ballon d’Or a pris un tournant légendaire.

Arrivé durant un été 2009 particulièrement médiatique pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo aura inscrit 450 buts en 438 rencontres chez les Merengue . Des statistiques impressionnantes, couplées d’un palmarès ahurissant (4 Ligue des Champions, 2 championnats d’Espagne, 2 Coupe du Roi). Et bien que son départ controversé en 2018 vers la Juventus ait légèrement terni son image à Madrid, Cristiano Ronaldo reste considéré comme l'un des plus grands dans la capitale.

Cristiano Ronaldo’s son Mateo dancing and singing to ‘Peaches’ by Jack Black in an FC Barcelona kit during Georgina’s Rodriguez’s recent instagram story. pic.twitter.com/TZtLYFt6xI