Patrice Evra s’embrouille en plein direct, le clash est surréaliste

Alors que Manchester City s’est largement imposé ce mercredi face au Real Madrid (4-0), un clash a éclaté après la démonstration des hommes de Pep Guardiola. Manel Estiart, l’un des adjoints de l’entraîneur espagnol, s’est en effet pris le bec sur le terrain avec Patrice Evra, présent pour intervenir à la télévision anglaise.

Manchester City n’a pas laissé la moindre chance au Real Madrid mercredi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola l’emportant 4 à 0. L’euphorie était à son comble au coup de sifflet final, les joueurs célébrant comme il se doit cette victoire contre le champion d’Europe en titre. Mais dans le même temps, un clash a eu lieu au bord du terrain.

Un proche de Guardiola part au clash

Présent pour intervenir à la télévision anglaise, Patrice Evra s’est retrouvé au cœur d’un échange tendu avec Manel Estiart, l’un des adjoints de Pep Guardiola qui lui a pris le bras pour s’expliquer avec lui. Un moment filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Patrice Evra CLASHED with Man City staff after they beat Real Madrid 😳 pic.twitter.com/E52yvOKKb5 — MailOnline Sport (@MailSport) May 18, 2023

Evra donne l’explication