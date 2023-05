Le PSG veut régaler Mbappé, une offensive est annoncée

Hugo Chirossel

Cet été, le PSG compte se lancer sur la piste d’un attaquant. Les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un profil complémentaire avec Kylian Mbappé. En ce sens, le club de la capitale serait notamment intéressé par Harry Kane. Cependant, Manchester United suivrait également l’international anglais et aurait l’intention de passer à l’action très rapidement.

Alors que le départ de Lionel Messi est désormais acté et que Neymar pourrait également s’en aller, le secteur offensif du PSG risque de connaître beaucoup de changements cet été. En ce sens, le club de la capitale a fait de Bernardo Silva une de ses priorités, comme indiqué par Le 10 Sport . Mais le PSG est également à la recherche d’un attaquant de pointe, capable d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Un profil déjà recherché l’été dernier par Luis Campos, mais qui n’était finalement jamais arrivé.

Le PSG s’intéresse à Kane

Le conseiller sportif du PSG compte rectifier le tir lors de la prochaine période de mercato. Dans cette optique, plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur du club de la capitale ces dernières semaines. D’après les informations du Parisien , la priorité de Luis Campos serait Harry Kane. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international anglais pourrait quitter Tottenham l’été prochain. L’attaquant âgé de 30 ans s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir le week-end dernier après la défaite des Spurs face à Brentford (3-1). Il a en profité pour mettre un petit coup de pression à ses dirigeants, déclarant que beaucoup de choses devaient changer en interne.

Manchester United va passer à l’action rapidement