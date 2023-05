PSG : Coup de froid pour le mercato, Mbappé ne va pas apprécier

Jean de Teyssière

Après une saison 2022-2023 compliquée pour le PSG, l'heure est à la réaction et cela commencera sur le marché des transferts cet été. Luis Campos devrait sortir le grand jeu pour combler Kylian Mbappé, déçu de la tournure et des promesses non tenues par le PSG cette année. Mais la situation concernant Harry Kane, sur les tablettes du club parisien pourrait se compliquer...

Le Paris Saint-Germain vise un attaquant de classe mondiale. Déçu par les performances d'Hugo Ekitike et Kylian Mbappé ne voulant plus évoluer à ce poste, le quotidien Le Parisien évoquait plus tôt dans le mois quelques pistes chaudes liées au Paris-SG. Parmi elles, se trouve celle menant à l'attaquant des Spurs de Tottenham : Harry Kane. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre et de Tottenham voit son contrat expirer en 2024 et il ne serait pas réticent à l'idée de changer de club cet été. Mais la situation semble être bloquée.

Manchester United bien placé pour Harry Kane ?

The Guardian évoquait également que Manchester United suivait attentivement la situation de Harry Kane. L'entraîneur, Erik ten Hag en aurait fait sa cible numéro 1. Dans une vidéo publiée sur YouTube ce mercredi, le journaliste italien Fabrizio Romano a justement évoqué cette rumeur : « Qu’en est-il d’Harry Kane à Manchester United ? Rien n’a changé. Cela dépend de Tottenham, de comment va se dérouler la conversation avec Daniel Levy et le futur entraîneur de Tottenham. (...) Erik ten Hag considère que Harry Kane est l’attaquant parfait pour son projet de jeu. »

