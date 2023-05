Le PSG veut régaler Mbappé, il a un problème

La rédaction

Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait se mettre en quête d'un renfort offensif. Un avant-centre serait recherché et le profil de Randal Kolo-Muani (Eintracht Francfort) aurait les faveurs de Kylian Mbappé. Mais dans ce dossier valorisé à plus de 100M€, le club parisien va devoir se méfier du Bayern Munich.

Le recrutement d'un numéro 9 serait l'un des objectifs prioritaires du PSG. Chargé du recrutement, Luis Campos aurait lancé plusieurs dossiers en coulisses. Plusieurs noms sont annoncés comme celui de Victor Osimhen (Napoli) ou encore d'Harry Kane (Tottenham).

Kylian Mbappé lâche une bombe en privé, c’est la panique au PSG https://t.co/QqmRQco0PS pic.twitter.com/jErEjiOFK7 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Mbappé milite pour l'arrivée de Kolo Muani

Mais à en croire les informations de Bild , un autre attaquant aurait les faveurs de Kylian Mbappé. Le joueur aurait appelé son compatriote Randal Kolo Muani afin de lui demander de débarquer au PSG. Mais ce dossier s'annonce particulièrement complexe en raison de son prix (un peu plus de 100M€), mais aussi de la concurrence.

Le Bayern Munich veut lui barrer la route

Toujours selon le quotidien allemand, le Bayern Munich aurait coché le nom de Randal Kolo Muani. Son profil plaît énormément aux responsables allemands, qui suivraient également Harry Kane, et Julian Alvarez (Manchester City). Le PSG va devoir se méfier dans ce dossier.