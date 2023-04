Le PSG fonce sur un transfert, il valide totalement

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar, le Paris Saint-Germain doit absolument se trouver des nouvelles armes offensives pour accompagner Kylian Mbappé. La solution pourrait venir en partie de Randal Kolo Muani, qui en seulement quelques mois à Francfort est devenu l’une des grandes attractions de la Bundesliga.

On a peut-être assisté aux dernières représentations de la MNM. Avec Lionel Messi en fin de contrat et un Neymar blessé depuis la fin de l’hiver, Kylian Mbappé pourrait bientôt se sentir très seul. Du côté du PSG on songe fortement à la sépara tion du trio offensif et forcément, les noms des remplaçants fusent à quelques semaines du mercato.

Transfert à 150M€ pour Mbappé, le PSG reçoit une grande nouvelle https://t.co/QA33SuZyz4 pic.twitter.com/v7LrHjzE8C — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Kolo Muani semble avoir la cote à Doha

Sur RMC Sport , trois pistes sont évoquées pour venir accompagner Mbappé dans cette nouvelle ère du PSG. On y retrouve ainsi Victor Osimhen, Harry Kane ou encore Randal Kolo Muani, qui n’a cessé de surprendre depuis son départ du FC Nantes la saison dernière. D’ailleurs, il semble justement avoir séduit les propriétaires parisiens, qui semblent vraisemblablement le préférer aux autres options présentées par Campos.

« S’il a envie, si c’est réciproque, il ne faut pas s’en priver »