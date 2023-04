Mercato : Le PSG a déjà un plan pour oublier la MNM

Axel Cornic

C’est une grosse page qui pourrait se tourner au Paris Saint-Germain cet été, avec la fin de la MNM. Lionel Messi approche en effet doucement mais surement de la fin de son contrat, tandis que Neymar pourrait une nouvelle fois être poussé vers la sortie. Pour les remplacer, Luis Campos aurait déjà plusieurs noms en tête...

Kylian Mbappé risque de se trouver seul lors du prochain mercato, avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar. Ainsi, le PSG souhaiterait lui offrir des nouveaux compères en attaque et le moins que l’on puisse dire c’est que les dirigeants rêvent toujours plus grand.

Le PSG vise Kane, Osimhen et Kolo Muani

D’après les informations de RMC Sport , les pistes offensives du PSG seraient actuellement au nombre de trois et on y retrouve Harry Kane de Tottenham, Victor Osimhen du Napoli et Randal Kolo Muani de Francfort. A noter que l’Anglais semble être la cible la plus accessible, puisque son contrat se termine en juin 2024.

L’été s’annonce bouillant

RMC Sport a surtout abordé ce lundi la piste menant à Randal Kolo Muani, qui a littéralement explosé depuis son départ du FC Nantes. Le PSG aurait noué un premier contact avec l’entourage de l’attaquant de 24 ans tout récemment, mais la concurrence s’annonce féroce. Manchester United serait en effet aussi sur les traces de Kolo Muani, mais c’est surtout le Bayern Munich qui devrait venir mettre des bâtons dans les roues du PSG.

Rafael Leao, le chouchou de Campos

Nous vous avons parlé d’une quatrième piste sur le10sport.com, puisque Luis Campos souhaiterait retrouver un autre ancien du LOSC après Osimhen. Il s’agit en effet de Rafael Leao, qui réalise d’excellentes choses sous les couleurs de l’AC Milan et qui se retrouver également à un peu plus d’un an de la fin de son contrat.