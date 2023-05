PSG : Le clan Mbappé fan d’un club mythique, panique au Qatar ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne ferait pas simplement vibrer le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé par le passé, Liverpool a également approché le père de l’attaquant du PSG. Une énième tentative a eu lieu en 2022, mais cela devrait s’arrêter là. Explications.

En mai 2022, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG et snobait donc le Real Madrid. Par le biais d’une interview accordée à The Telegraph , le champion du monde tricolore se confiait au sujet de son choix et évoquait un intérêt de longue date de Liverpool. « Nous avons parlé un peu, mais pas trop. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander. C'est un bon club et nous l'avons rencontré il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés ».

Une tentative in extremis de Liverpool, la mère de Mbappé est fan

Sa mère et représentante Fayza Lamari est donc admiratrice de Liverpool. C’est cependant son père Wilfrid Mbappé qui avait été joint par téléphone par l’entraîneur Jürgen Klopp en 2020 comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Et bien que Kylian Mbappé ait prolongé son contrat au PSG au printemps 2022, Liverpool aurait lancé une offensive en toute fin du mercato estival de l’année en question en raison des tensions grandissantes entre Mbappé et le PSG vis-à-vis des promesses supposément non respectées par le Paris Saint-Germain selon L’Équipe .

Liverpool trop juste financièrement pour Mbappé ?