Neymar - PSG : Il annonce une catastrophe sur le mercato

Pierrick Levallet

Neymar n'est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG. Arrivé par la grande porte en 2017, le Brésilien est désormais poussé vers la sortie par Luis Campos. Mais une catastrophe semble se préparer sur le mercato avec la star de 31 ans. En effet, la star du PSG ne ferait plus l'unanimité non plus aux yeux de l'Europe.

En 2017, le PSG frappait un grand coup sur le mercato en faisant venir Neymar contre un chèque de 222M€. Mais six ans plus tard, l’histoire pourrait bien prendre fin. Le Brésilien, encore blessé à la cheville et absent depuis février dernier, ne fait plus l’unanimité auprès de sa direction. Même s’il se sent bien dans la capitale et qu’il envisage d’y prendre sa retraite comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a un avis différent sur la question. Après avoir essayé de le faire partir l’été dernier, le conseiller football parisien souhaiterait toujours le pousser vers la sortie. Cependant, la star de 31 ans se retrouverait, à la surprise générale, à court d’options sur le mercato.

Neymar, mauvaise recrue aux yeux de l’Europe ?

« Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de clubs européens qui pensent que Neymar serait une bonne recrue en ce moment. Il a 31 ans, il sort d'une nouvelle blessure - une blessure dont il aurait dû se faire opérer à son arrivée à Paris il y a six ans - et si vous regardez ses réseaux sociaux, il n'y a rien sur le football, il n'y a que des promotions sur les jeux d'argent et ce genre de choses » a ainsi révélé Jonathan Johnson, interrogé par Caught Offside .

Le PSG est pris au piège