Retour XXL au PSG, il pose un énorme ultimatum

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait être évincé à l'intersaison en cas de catastrophe en Ligue 1, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Pour pallier le potentiel départ de son entraineur, le PSG penserait à rapatrier Thiago Motta. Et alors que Bologne voudrait le conserver, le technicien italien aurait lancé un ultimatum à sa direction.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier est passé par tous les états. Euphorique après une première partie de saison tonitruante à Paris, le technicien français accuse le coup ces dernières semaines, et ce, parce que son équipe enchaine les contre-performances depuis la fin de la Coupe du Monde.

PSG : Il fait une énorme annonce en direct pour Zidane https://t.co/A1I3BjbsrI pic.twitter.com/fMbuuXHBC5 — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Une réunion entre Motta et Bologne vendredi

Alors que son équipe n'y est plus depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait payer les pots cassés et être remercié à l'intersaison. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le coach du PSG restera en place en 2023-2024, à moins d'une catastrophe en Ligue 1.

Motta réclame des garanties à Bologne

Pour combler le vide que pourrait laisser Christophe Galtier la saison prochaine, le PSG penserait à boucler le retour de Thiago Motta, qui a brillé à Paris en tant que joueur. Désormais entraineur, l'Italien fait le plus grand bonheur de Bologne actuellement. Et malheureusement pour le PSG, l'écurie transalpine ne compterait pas laisser filer Thiago Motta cet été. D'autant qu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, au même titre que Christophe Galtier. D'après les indiscrétions d'Ignazio Genuardi, la direction de Bologne aurait d'ailleurs programmé un rendez-vous avec Thiago Motta ce vendredi. L'occasion d'évoquer la saison prochaine et l'avenir du coach de 40 ans. Et à en croire le journaliste français, Thiago Motta réclamerait certaines garanties concernant le mercato à Bologne. A suivre...