Mercato : C’est la douche froide pour le PSG

Alexis Brunet

Luis Campos s'active pour renforcer l'effectif du PSG en vue de la saison prochaine. Toutes les lignes devraient être renforcées. Pour ce qui est de la défense, Milan Skriniar devrait sauf catastrophe débarquer dans la capitale. Le conseiller football parisien souhaite tout de même qu'un autre axial soit recruté. Un accord de principe était même évoqué avec Lucas Hernandez, mais aux dernières nouvelles il n'en serait rien.

C'est annoncé, le PSG souhaite changer de stratégie concernant son projet. Si déjà l'année dernière Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé vouloir moins de bling-bling, cela pourrait être encore plus parlant la saison prochaine. C'est simple Kylian Mbappé sera la pierre angulaire de l'équipe. Ses deux compères de l'attaque, Lionel Messi et Neymar devraient donc faire leur bagage. Cela sera facile pour l'Argentin qui arrive en fin de contrat, mais moins pour le Brésilien qui comme le10sport.com vous l'a révélé, dispose d'un contrat jusqu'en 2027 à Paris.

Des joueurs français autour de Mbappé

En plus de construire une équipe autour du champion du monde 2018, le PSG souhaite inclure plus de joueurs français dans l'effectif, afin qu'une certaine base de fans se retrouve plus dans le club. Randal Kolo Muani qui est maintenant un cadre de l'Équipe de France avec le natif de Bondy pourrait le rejoindre aussi à Paris. Mais cela va coûter cher et la concurrence est féroce sur ce dossier. Pour la défense aussi le club de la capitale souhaite se renforcer et il aurait visé un autre Français.

Neymar - PSG : Terrible nouvelle, le mercato est relancé https://t.co/6KuCV7ylzk pic.twitter.com/vpSpZK5AG5 — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Lucas Hernandez est dans le viseur du PSG