PSG : Un transfert surprise se prépare

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG est à deux doigts de remporter le championnat de France, les dirigeants du club parisien explorent d’ores et déjà leurs options sur le mercato estival. Car à ne pas en douter, le club de la capitale se dirige vers un été agité, aussi bien au niveau des départs que des arrivées. Alors que Lucas Hernandez (Bayern Munich) est en approche, Juan Bernat pourrait plier bagages.

Le PSG va devoir s’épaissir cet été. Et pour cause, cette longue et éprouvante saison aura clairement mis en lumière plusieurs lacunes au sein de l’effectif parisien. Parmi ces dernières, le manque criant de profondeur à certains postes, obligeant parfois l’entraîneur Christophe Galtier à réaliser des choix surprenants.

PSG : L’annonce qui fait trembler Galtier https://t.co/dXDp1fMK2F pic.twitter.com/BUXvIckBBn — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Le PSG veut renforcer sa défense sur le mercato

Ce manque de profondeur s’est notamment fait ressentir du côté de la défense du PSG. Avec les graves blessures de Presnel Kimpembe et de Nordi Mukiele, et celles récurrentes de Nuno Mendes, le club parisien a souvent été juste à ce niveau. L’arrivée de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan et la potentielle signature de Lucas Hernandez vont dans cet objectif d’étoffer ce secteur.

Lucas Hernandez en approche, Juan Bernat vers un départ