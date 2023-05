Panique au PSG, Mbappé a pris une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est confirmé, Kylian Mbappé a jeté un froid sur son avenir au PSG. Ces derniers jours, le joueur français aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une information confirmée par la presse espagnole ce vendredi. Autrement dit, la star tricolore pourrait plier bagages et filer gratuitement à l'issue de son contrat, en juin 2024.

Kylian Mbappé devrait être la star du projet parisien la saison prochaine. Le club parisien compte bâtir une équipe autour de la star française, notamment pour le rassurer après une dernière saison décevante. Une saison, qui n'a pas rassuré Mbappé. Ce dernier a manifesté ses craintes en refusant de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG. Une information dévoilée par L'Equipe.

Mbappé aurait refusé s'étirer son bail

Mbappé avait jusqu'au 31 juillet pour dévoiler sa décision, mais sa décision serait actée. Toutefois, il n'est pas impossible que le joueur change d'avis au cours de la saison. Mais pour cela, le PSG va devoir le convaincre, ce qui n'est pas gagné.

La presse espagnole confirme