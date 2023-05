Vente OM : L'annonce qui va faire trembler le PSG

Arnaud De Kanel

Les spéculations autour d'une probable vente de l'OM continuent d'alimenter l'actualité autour du club phocéen. Et si l'OM trouvait un investisseur à la puissance financière égale du Qatar, quels seraient les résultats ? Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen estime que les Marseillais décrocheront à coup sûr une deuxième Ligue des champions grâce à la ferveur du public.

L'OM réalise une belle saison qui devrait malgré tout s'achever sans le moindre titre. Cela fait plus de dix ans que les Olympiens attendent un trophée et les supporters commencent à s'agacer. Le rachat du club par Frank McCourt n'aura rien changé, l'OM n'a toujours pas assez de moyen. L'excuse financière ne justifie en rien les échecs du club phocéen car le LOSC a réussi à prendre un titre de champion de France, le FC Nantes une Coupe de France par exemple, mais certains veulent voir l'OM rivaliser avec le PSG à finances égales. De son côté, Jérôme Rothen pense qu'avec l'arrivée d'un nouvel investisseur, l'OM remporterait une nouvelle Ligue des champions avant le PSG.

OM : Folie à Marseille, Macron envoie un message https://t.co/Gej71hdgUM pic.twitter.com/GoLmiJvnBP — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«Je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile»

« Quand on parle d’héritage… Je pense qu’à Marseille, plus qu’ailleurs, c’est important. Si aujourd’hui, tu avais un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyen sur la table pour attirer des meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile, d’une deuxième Ligue des Champions », a déclaré l'ancien milieu de terrain du PSG dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC , bouche-bée par la ferveur qui entoure l'OM.

«Je suis parisien et ça me fait mal parfois de dire ça»