OM : Il lâche un aveu sur le départ de cette légende

Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, Steve Mandanda a quitté le club olympien l’été dernier pour filer au Stade Rennais afin de retrouver une place de titulaire. Pau Lopez en a profité, il s’est définitivement installé au poste de numéro un. Un départ qui lui a fait beaucoup de bien assure Stéphane Porato.

Changement de taille à l’OM. L’été dernier, après une saison de cohabitation un peu étrange, le club olympien a accepté de libérer Steve Mandanda, désireux de rejoindre le Stade Rennais pour récupérer une place de titulaire. L’ambition de l’international français était de retrouver l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde : pari réussi. Du côté de l’OM, on a opté pour la continuité en confirmant Pau Lopez au poste de numéro un.

Pau Lopez définitivement installé

Titulaire la plupart du temps la saison dernière, le gardien espagnol n’a quasiment pas laissé une miette à Ruben Blanco sur cet exercice. Il faut dire que le numéro 16 de l’OM avait démarré fort. En point d’orgue, son match de très haut niveau contre le PSG et son duel avec Kylian Mbappé. Moins fringant sur la deuxième partie de saison, Pau Lopez n’a pas pu empêcher l’OM de perdre sa deuxième place du championnat. Ce qui ne remet pas en cause sa montée en puissance.

«Le départ de Steve lui a laissé beaucoup plus de place»