Zidane - Platini : L'énorme annonce sur Mbappé

La rédaction

A deux journées de la fin, Kylian Mbappé est toujours en course pour remporter le titre de meilleur buteur de la saison. Un titre qui aurait une saveur particulière puisque ce serait le cinquième pour lui, consécutif qui plus est comme un certain Jean-Pierre Papin. De quoi faire de Mbappé, la star du PSG déjà le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 ? Difficile pour Alain Giresse, illustre milieu des Bleus et de Bordeaux dans les années 80 même s'il n'en est pas loin.

Kylian Mbappé est en train de marquer de son empreinte l'histoire du championnat de France de Ligue 1. Le crack de Bondy, auteur de 28 buts cette saison, est en passe de remporter son cinquième titre de meilleur buteur de Ligue 1 de suite. Avant lui, seul Jean-Pierre Papin avait réussi pareil exploit. Mais attention pour Mbappé car derrière lui, la concurrence fait rage et Alexandre Lacazette reste le plus dangereux, avec 26 buts.

«Celui qui s’est exprimé au top de ses possibilités dans le championnat, c’est forcément Kylian»

Depuis son arrivée en 2017 au PSG, Kylian Mbappé marque petit-à-petit la Ligue 1. Déjà, son éclosion avec Monaco avait été impressionnante et pour Alain Giresse, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et deuxième du Ballon d'Or en 1982 estime, dans les colonnes du Parisien que : « Intrinsèquement, le meilleur pour moi, c’est Michel Platini, et c’est aussi un choix émotionnel et amical. Mais celui qui s’est exprimé au top de ses possibilités dans le championnat, c’est forcément Kylian. Il a tout démontré. Michel Platini ou Zinédine Zidane étaient plus forts à la Juventus ou au Real Madrid qu’en Division 1 ou Ligue 1. Comme Thierry Henry. »

«Mbappé peut encore progresser»