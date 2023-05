Malaise au PSG, Messi réussit à briser la glace

Benjamin Labrousse

Le PSG est à un pas du titre de champion de France. En cas de match nul sur la pelouse de Strasbourg ce samedi, le club parisien rentrera un peu plus dans l’histoire du football français en devenant le club avec le plus de sacres en championnat (11). Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se retrouveront à la Meinau, la gestion de Lionel Messi a permis un rapprochement entre les deux hommes.

Cet été, le conseiller sportif du PSG Luis Campos va avoir un énorme chantier face à lui. Comme nous vous le révélions en exclusivité fin mars, le Portugais restera à Paris l’an prochain et devra gérer de nombreux cas épineux. En interne, la relation de ce dernier avec Nasser Al-Khelaïfi n’a pas toujours été au beau fixe.

Fiasco sur le mercato, le PSG va rater un transfert à 25M€ https://t.co/sSXtS7e6UR pic.twitter.com/qSaPhq7BcJ — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Le président du PSG apprécie le professionnalisme de Luis Campos

Comme le précise le Parisien , les rapports entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas toujours été simples. Et pour cause, le président du PSG a longtemps gardé une certaine méfiance à l’égard du Portugais. Mais depuis quelque temps, le Qatarien respecte davantage le travail de son conseiller sportif, et doit reconnaître chez Luis Campos, un réel professionnalisme.

La sanction de Messi a rapproché les deux hommes