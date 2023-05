Galtier : Désastre au PSG, il accuse le Qatar

Alexis Brunet

Le PSG a encore une fois déçu cette saison. Le club de la capitale a été éliminé en huitième de finale en Ligue des Champions, mais aussi en Coupe de France. En Ligue 1, le titre n'est toujours pas acquis et certains pourraient en faire les frais. C'est le cas de Christophe Galtier, qui est annoncé sur le départ. Mais selon Sébastien Frey, l'entraîneur français n'est pas fautif, contrairement au Qatar.

La fin de saison du PSG ressemble étrangement à beaucoup d'autres. Les Parisiens sont éliminés en Ligue des Champions et le boulot est fait difficilement en Ligue 1. Les propriétaires du club de la capitale sont donc encore une fois déçus de ne pas avoir atteint l'objectif ultime : remporter la C1. Kylian Mbappé et sa bande tenteront de nouveau leur chance la saison prochaine, mais cela sera sans doute sans Lionel Messi et Neymar.

De grands changements cet été à Paris

L'année prochaine, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi feront donc tout ce qu'ils peuvent pour accrocher une victoire finale en C1. Cela passera par une grande lessive de l'effectif parisien. En plus de Messi et Neymar, beaucoup d'autres joueurs devraient partir et de nombreux autre pourraient arriver. Mais les décideurs du club de la capitale pourraient aussi être tentés de faire sauter Christophe Galtier.

Neymar - Messi : Le PSG fait un cadeau à 85M€ à Mbappé https://t.co/PHOYmazRSw pic.twitter.com/FWaq6Szml3 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Ce n'est pas la faute de l'entraîneur selon Sébastien Frey