PSG - OM : L'énorme avertissement du RC Lens

Le RC Lens a pris une option sur la deuxième place du championnat de France en l'emportant face à Lorient ce dimanche (1-3). Grâce à cette victoire, les Sang et Or prennent leurs distances sur l'OM, troisième, et reviennent à trois points du PSG, qui défie Auxerre ce dimanche. En conférence de presse, Franck Haise a évoqué cette lutte en tête de la Ligue 1.

Pour l'heure, le grand perdant de cette 36ème journée de Ligue 1 est l'OM. Défait par le LOSC ce samedi (2-1), le club marseillais réalise une bien mauvaise opération au classement, surtout que le RC Lens l'a emporté sur la pelouse de Lorient.





Le RC Lens reste au contact du PSG

Une victoire, qui permet aux Sang et Or de conforter leur deuxième place au classement. Désormais, le RC Lens compte cinq points d'avance sur l'OM, mais aussi trois points de retard sur le PSG, qui affronte l'AJ Auxerre ce dimanche. Franck Haise a évoqué le sprint final du championnat ce dimanche.

«On verra ce que Paris va faire ce soir »