Ça chauffe au PSG, Galtier est visé

Il y a un peu moins d’un an, Christophe Galtier était nommé entraîneur du PSG. Depuis, le club de la capitale a sûrement vécu sa saison la plus délicate depuis l’arrivée de QSI. Pour autant, le technicien français ne bougera pas. Galtier a modifié certaines choses, dont sa communication, lui à qui on reprocherait en interne de trop se projeter sur la suite de son aventure.

Quelle saison pour Christophe Galtier ! Arrivé au PSG l’été dernier, le technicien français aura sans aucun doute vécu l’exercice le plus délicat de sa carrière d’entraîneur. Même si les débuts ont été bons, la suite de son aventure au PSG a été plus discutable, notamment dans le jeu. Et après la Coupe du monde, les résultats ont plombé les choses qui avaient été bien faites en début de saison.

Galtier a subi un reproche en particulier

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf catastrophe, Christophe Galtier sera bien l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Néanmoins, certaines choses dans son comportement agacent en interne. D’après les informations du journal L’Équipe , on lui aurait souvent reproché de trop de se projeter sur la saison prochaine alors qu’il reste encore le titre de champion de France à aller chercher.

PSG : Nouveau rebondissement pour Galtier https://t.co/PbqTYTL6Ny pic.twitter.com/xljy9hreIl — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Il a modifié sa communication