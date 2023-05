Mercato : Mbappé attend du lourd, qui pour l’épauler au PSG ?

La rédaction

Kylian Mbappé est bien parti pour rester au PSG la saison prochaine. Mais avec qui ? Les départs de Neymar et de Lionel Messi sont d’actualité en interne. Et pour épauler Mbappé, le Paris Saint-Germain multiplierait les pistes. Quel serait le meilleur complément à Kylian Mbappé selon vous ? C’est notre sondage du jour !

La saison n’est même pas encore terminée certes. Néanmoins, le comité de direction du PSG aurait déjà à coeur de bouger ses premiers pions sur le mercato estival. Ce serait d’ailleurs le cas avec Lucas Hernandez puisque Sport1 a récemment annoncé qu’une offre contractuelle avait été soumise par le PSG pour le défenseur polyvalent du Bayern Munich. Placé au coeur du projet sportif du PSG et d’autant plus avec les éventuels départs de Lionel Messi et de Neymar cet été, Kylian Mbappé pourrait témoigner de l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale cet été, mais lequel ?

Mercato : Une offre est partie, Mbappé va jubiler https://t.co/A6MA124fbd pic.twitter.com/9UwsHfaR8Z — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Kane, Osimhen, Kolo Muani… qui pour Mbappé ?

Selon les informations communiquées par Le Parisien dernièrement, le PSG ferait d’Harry Kane sa priorité offensive pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine. Des options telles que Romelu Lukaku seraient prises en considération à Paris. Néanmoins, Mbappé discuterait notamment avec Randal Kolo Muani selon Sport BILD afin d’inciter l’attaquant de l’équipe de France à débarquer au PSG. Victor Osimhen serait également une possibilité, mais d’autres profils seraient susceptibles de plaire au PSG et au meilleur buteur de l’histoire du club. Électron libre à vocation offensive, Bernardo Silva est attendu au PSG comme le10sport.com vous l’a confié le 7 mai dernier. Mbappé a d’ailleurs validé cette piste.

Retour de flamme de la piste Malcom, le Brésilien s’emballe