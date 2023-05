Mbappé : Il fantasme sur l’arrivée d’une star, le verdict tombe

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aux côtés d’Erling Braut Haaland au PSG la saison prochaine ? Daniel Riolo en rêve. Mais le Norvégien est à la maison en Angleterre…

Kylian Mbappé est parti pour rester au PSG la saison prochaine comme le10sport.com vous l’a souligné le 7 mai dernier. Et il semble que le comité de direction du Paris Saint-Germain ait l’intention d’entourer au mieux le champion du monde la saison prochaine avec notamment le recrutement d’un attaquant de pointe.

Riolo «fantasme» sur un duo Mbappé - Haaland

Pour Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC , la recrue idéale serait Erling Braut Haaland comme il l’a fait savoir en mars dernier. « Le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ».

PSG : La bombe est lâchée, Mbappé va claquer la porte https://t.co/gOtbMXtU4u pic.twitter.com/ycKL2Or3WS — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Haaland se sent bien en Angleterre