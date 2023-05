Le PSG prépare un incroyable retour, danger sur le mercato

Benjamin Labrousse

Le PSG se rend sur la pelouse de Strasbourg ce samedi afin de potentiellement être sacré champion de France. Mais alors que le club parisien voit enfin le bout du tunnel après une saison compliquée, quid de l’avenir de Christophe Galtier ? En interne, Nasser Al-Khelaïfi pense également à Thiago Motta qui lui, plaît beaucoup à la Juventus.

Cet été, de nombreux chantiers font face aux dirigeants du PSG en vue de la saison prochaine. Car si plusieurs recrues, tout comme certains départs sont attendus, la question de l’entraîneur devrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines. En effet, après une première saison très mitigée sur le banc parisien, l’avenir de Christophe Galtier n’est pas garanti.

Qui succédera à Christophe Galtier sur le banc du PSG ?

Ces derniers jours, les pistes se sont multipliées pour le poste d’entraîneur côté parisien. Si José Mourinho est très apprécié du conseiller sportif Luis Campos, l’émir du Qatar lui, rêve toujours de Zinédine Zidane au PSG. Mais du côté du président Nasser Al-Khelaïfi, le profil de Thiago Motta ressort avec insistance.

Thiago Motta apprécié de la Juventus