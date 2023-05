Mercato : Hallucinant, une superstar du PSG va imiter Messi

Pierrick Levallet

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi semble se diriger tout droit vers un départ du PSG. Sa prochaine destination est encore inconnue, mais l'Arabie Saoudite continue de pousser pour le faire venir. D'ailleurs, le championnat saoudien pourrait frapper un énorme coup sur le mercato en recrutant une autre superstar du PSG en plus de La Pulga.

À l’approche du mercato estival, le PSG doit gérer plusieurs feuilletons sur le marché des transferts, dont celui de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin prend la direction d’un départ à l’issue de la saison. Mais sa prochaine destination demeure encore un mystère. La Pulga est convoitée en Arabie Saoudite, tandis que le FC Barcelone rêve de son retour.

Al-Hilal pousse pour Lionel Messi

Cependant, le club catalan ferait face à quelques difficultés sur le plan financier. De ce fait, les Blaugrana seraient bloqués dans le dossier Lionel Messi. Ce dernier pourrait ainsi faire comme Cristiano Ronaldo et partir en Arabie Saoudite. Al-Hilal est prêt à lui offrir un contrat en or pour signer en Saudi Pro League. Mais le champion du monde 2022 n’est pas le seul joueur du PSG qui pourrait opter pour le championnat saoudien à l’issue de la saison. Neymar, qui ne serait plus vraiment désiré par la direction parisienne, pourrait également prendre la direction de l’Arabie Saoudite cet été à en croire Jonathan Johnson.

«L'Arabie Saoudite pourrait être l'option la plus réaliste pour Neymar»