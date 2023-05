Neymar : La surprenante annonce, tout est relancé pour le PSG

Thomas Bourseau

Disposant d’un contrat longue durée au PSG, Neymar ne devrait pas pouvoir l’honorer au vu de sa situation sportive à Paris. Poussé à quitter le club, le Brésilien est annoncé à Manchester United. Mais cette piste ne devrait mener à rien. Explications.

L’avenir de Neymar semble s’écrire loin du PSG et ce, bien qu’il y soit contractuellement lié jusqu’en juin 2027. En effet, comme Foot Mercato et Le Parisien l’ont dernièrement affirmé, le Brésilien serait prêt à plier bagage contrairement à l’été dernier, moment où le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, avait déjà tenté de le pousser vers la sortie.

«Quand nous aurons des nouvelles, nous vous le dirons»

Selon L’Équipe , Neymar figurerait dans les petits papiers de Manchester United. D’ailleurs, son compatriote Casemiro l’inciterait en coulisses à l’y rejoindre. Mercredi, Erik Ten Hag était de passage en conférence de presse. L’entraîneur de Manchester United a été interrogé sur la véracité des informations circulant dans les médias concernant une éventuelle venue de Neymar chez les Red Devils. « Quand nous aurons des nouvelles, nous vous le dirons ».

United veut deux attaquants axiaux, et pas Neymar