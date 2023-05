La grande annonce du RC Lens pour son mercato

Thibault Morlain

La saison touche à sa fin et le RC Lens devrait vraisemblablement terminer deuxième de la Ligue 1. Une performance remarquable pour les hommes de Franck Haise synonyme donc de Ligue des Champions la saison prochaine. Forcément, on se demande ce que réserve le mercato dans le nord de la France et du côté de Lens, on a évoqué le sujet.

Cette saison encore, le RC Lens a confirmé être une des meilleures équipes de Ligue 1. Cela devrait se solder avec une deuxième place au classement derrière le PSG. Maintenant, c’est le mercato qui va occuper les esprits. A quoi faut-il alors s’attendre pour la bande à Seko Fofana ? Invité de France Bleu , Arnaud Pouille a annoncé la couleur.

Incroyable, un transfert historique se prépare au RC Lens https://t.co/gjI6qj5Ukf pic.twitter.com/UsjBhQyGg2 — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

« On va rester sur ce qu’on sait faire »

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille s’est prononcé sur le mercato estival à venir. Il a alors expliqué : « On va rester sur ce qu’on sait faire. Il faut avoir conscience de nos moyens, même si on en aura un peu plus la saison prochaine, et rester sur notre marque de fabrique ».

« On y bosse depuis quelques mois »