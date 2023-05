Le PSG attend une star de Deschamps, la mèche est déjà vendue

Thomas Bourseau

Le feuilleton Lucas Hernandez anime le marché des transferts ces derniers jours. Au point où une éventuelle arrivée au PSG est évoquée. Néanmoins, il ne faudrait pas compter là-dessus comme le champion du monde l’avait évoqué ces dernières années.

Lucas Hernandez pourrait-il être la future recrue défensive du PSG ? Certes, Milan Skriniar est attendu au Paris Saint-Germain cet été par le biais de son futur statut d’agent libre. Et alors que le club de la capitale va devoir faire sans Presnel Kimpembe jusqu’à octobre prochain en raison d’une rupture du tendon d’Achille et que l’avenir de Sergio Ramos s’écrit en pointillés au PSG en raison de l’expiration de son contrat le 30 juin prochain, un autre défenseur serait souhaité par la direction parisienne.

Lucas Hernandez risque d’échapper au PSG

Et si l’heureux élu s’appelait Lucas Hernandez ? Déjà courtisé par le PSG par le passé et notamment à l’été 2020, le champion du monde tricolore voit son contrat arriver à expiration en juin 2024 au Bayern Munich. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’une venue de Lucas Hernandez qui aurait même reçu une offre de la part du club de la capitale selon Sport1 . Foot Mercato a même récemment confié que le PSG attirerait le polyvalent défenseur du Bayern Munich. Néanmoins, à en croire TZ , le Bayern Munich s’attendrait à ce que le principal intéressé prenne la décision de rallonger son bail au Bayern.

