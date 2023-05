Mbappé - PSG : Une bombe à 200M€ est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Kylian Mbappé est revenu au premier plan, notamment depuis qu'il aurait refusé de prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire. Une information, qui éveillé la curiosité de la presse espagnole. Certains journalistes espèrent son arrivée au sein de la capitale espagnole dès cet été. Une offre colossale est prête à être dégainée.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait lâché un message clair sur son aventure parisienne. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait-il déclaré sur France 3. Mais en coulisses, le joueur français se poserait des questions. Déçu par le mercato réalisé par ses dirigeants ces derniers mois, Mbappé aurait refusé d'activer l'option lui permettant de prolonger son contrat au PSG d'une saison supplémentaire.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Un transfert à 200M€ dès cet été ?

Il n'en fallait pas plus pour éveiller l'intérêt de la presse espagnole. Selon les informations du journaliste d' El Debate Tomás González Martín, Kylian Mbappé est destiné à rejoindre le Real Madrid. Il encourage le joueur à s'envoler pour l'Espagne dès cet été. Une offre de 200M€ pourrait être lachée par le Real Madrid, à condition que le joueur prenne les devants et annonce son choix à l'émir du Qatar.

« Il devra faire face à l'émir »