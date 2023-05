Enorme annonce sur l’avenir de Mbappé, le PSG va jubiler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, des bruits de couloir évoquaient un possible retour du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Certains journalistes espagnols évoquaient, notamment, une possible offensive du club espagnol durant le prochain mercato estival. Mais en réalité, le contact serait rompu entre les deux parties. Une aubaine pour le PSG.

Malgré sa récente prolongation au PSG, Kylian Mbappé fait toujours autant parler en Espagne. Certains espèrent un mariage entre le joueur et le Real Madrid, le club de ses rêves. Mais selon les informations de José Felix Diaz, il faudra certainement attendre avoir de voir Mbappé quitter la France.





Mbappé n'a pas été en contact avec le Real Madrid

Alors que certains médias évoquaient une possible offensive du Real Madrid durant le prochain mercato estival, le journaliste de Marca a confirmé auprès de RM4Arab q u'il n'existait aucune discussion entre le club espagnol et Kylian Mbappé. Et pour cause, la formation merengue voudrait faire, avant tout, confiance à ses jeunes, tandis que le joueur souhaite honorer son contrat avec le PSG.

« Je suis Parisien et sous contrat »