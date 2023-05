Mercato - PSG : «C'est terminé» pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a-t-il passé sa chance ? Désireux de porter, un jour, le maillot du Real Madrid, le joueur français ne figurerait plus dans les plans du Real Madrid, du moins à court terme. Autrement dit, il ne faudra pas s'attendre à une offensive du club espagnol lors du prochain mercato estival.

Auteur, encore, d'un doublé face à AC Ajaccio ce samedi soir (victoire 5-0), Kylian Mbappé porte, plus que jamais, cette équipe parisienne, longtemps à la dérive cette saison. Sauf improbable catastrophe, le joueur français devrait remporter un cinquième titre de champion de France au PSG. Avant de possiblement rejoindre le Real Madrid ? Ce scénario catastrophe a été évoqué, il y a quelques jours, par The Telegraph . A en croire le média anglais, la formation espagnole compterait revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Info ou intox ?

Le Real Madrid a tourné la page

Journaliste pour Marca , José Felix Diaz a démenti cette information auprès du compte RM4Arab . Selon ses informations, le Real Madrid a tourné la page. « C’est terminé » affirme-t-il sur Twitter, précisant que la formation merengue voulait donner un rôle plus important aux jeunes de l'effectif et notamment à Vinicius Jr. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé devrait être Parisien la saison prochaine.

« Je suis Parisien et sous contrat »