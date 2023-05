Le PSG veut régaler Mbappé sur le mercato, ce sera 90M€

Amadou Diawara

Pour que Kylian Mbappé puisse évoluer sur une aile, son poste de prédilection, le PSG penserait à boucler le transfert de Dusan Vlahovic. D'ailleurs, le club de la capitale aurait envoyé des émissaires à Turin ce jeudi pour qu'ils observent de près le buteur de la Juventus. De son côté, la Vieille Dame réclamerait environ 80-90M€ pour la vente de Dusan Vlahovic.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut façonner son mercato estival en fonction de Kylian Mbappé. Consciente que son numéro 7 préfère évoluer sur une aile, la direction parisienne compte recruter un nouvel avant-centre de classe mondiale pour le combler. Selon nos informations du 17 avril, Rafael Leão est la priorité du PSG, devant Victor Osimhen par exemple, qui coute beaucoup plus cher. Toutefois, l'attaquant de l'AC Milan est sur le point de prolonger jusqu'au 30 juin 2028.

Messi peut faire un dernier coup au PSG, Cristiano Ronaldo va halluciner https://t.co/CyzQ08e8Pk pic.twitter.com/splaQ3zpXM — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Le PSG est prêt à frapper pour Vlahovic

Alors que Rafael Leão lui file entre les doigts, le Qatar a une autre idée en tête pour régaler Kylian Mbappé sur le mercato. En effet, comme indiqué par Calciomercato.it , les hautes sphères du PSG seraient également sur les traces de Dusan Vlahovic. D'ailleurs, l'écurie parisienne serait déjà passée à l'action sur ce dossier.

La Juventus réclame 80-90M€ pour Vlahovic