PSG : Il annonce la prochaine destination de Messi en direct !

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi va devoir prendre une décision pour son avenir. Sauf rebondissement de situation, l’Argentin va quitter le PSG cet été. Le FC Barcelone croit toujours à un retour mais pour Ronald Koeman, son ancien entraîneur, on se dirige plus vers l’Arabie saoudite ou Miami.

De retour sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir, Lionel Messi ne devrait plus la fouler qu’une seule fois. Son contrat avec le PSG prend fin le 30 juin prochain et on se dirige vers un départ du club de la capitale, surtout vu les récents événements. Plusieurs options s’offrent au champion du monde argentin pour son avenir, notamment en Arabie saoudite. Al Hilal fait le forcing et lui a fait une offre légendaire.

Le clan Messi dénonce un accord

L’Équipe annonçait un accord verbal entre Lionel Messi et le club saoudien, ce que dément Jorge Messi, le père de l’attaquant du PSG. « Il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le Championnat de France avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser ce qui se passe, puis de prendre une décision », a lâché le clan de la Pulga .

PSG : Messi rate son transfert à l’OM, sa déception est immense https://t.co/7hjUgK7qXm pic.twitter.com/qYOqlQGWa3 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Koeman le voit à Miami ou en Arabie saoudite