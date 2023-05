PSG : Messi rate son transfert à l’OM, sa déception est immense

Alexis Brunet

Lionel Messi est encore un joueur du PSG pour quelques semaines, mais l'Argentin a de grandes chances de ne pas prolonger son contrat et pourrait filer, soit au FC Barcelone, soit à Al-Hilal. L'aventure parisienne de Messi n'aura donc pas été de tout repos, lui qui a encore fait l'objet de sifflets samedi. Aux yeux de Nabil Djellit, le septuple Ballon d'Or, s'est trompé de club en France, et aurait dû venir à l'OM.

Il y a des mariages comme ça, où l'on pense que cela va bien se passer, mais il faut au final s'y résoudre, cela ne marche pas. C'est un peu l'histoire de Lionel Messi au PSG. Arrivé en fanfare il y a deux ans, l'Argentin était adulé par les fans et devait faire passer l'ultime palier au club parisien. Remporter la Ligue des Champions, et aussi écraser le championnat de France. Deux saisons plus tard, la C1 est toujours loin de Paris et la Ligue 1 n'est pas une formalité pour le PSG.

Messi et le PSG, une histoire d'amour qui finit mal

Lionel Messi et le PSG ne se sont jamais vraiment compris. Orphelin du Barça, l'Argentin a semblé traîner son spleen au PSG. Jamais vraiment intégré ni impliqué, il a de nombreuses fois était pris en grippe par les supporters. Dernier exemple samedi soir avec les sifflets du Parc des Princes à son encontre.

Messi aurait dû aller à l'OM