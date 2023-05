Malaise avec Messi, le PSG contre-attaque

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG affrontait l'AC Ajaccio au Parc des Princes. Une rencontre marquée par le retour de Lionel Messi, titulaire après sa suspension d'une semaine. Face aux Corses, l'Argentin a été copieusement sifflé, mais une partie du public a aussi applaudi le septuple Ballon d'Or. À Paris, on préfère retenir les applaudissements.

Le PSG se devait de l'emporter samedi soir face à l'AC Ajaccio. D'abord parce que les partenaires de Kylian Mbappé restaient sur une défaite à domicile face au FC Lorient, sur le score de 1-3. Mais aussi, parce qu'il fallait absolument que les Parisiens prennent leur distance avec le RC Lens, vainqueur de son match la veille, pour s'éviter une fin de saison encore plus compliquée.

Une victoire et des sifflets

Les joueurs de Christophe Galtier ne se sont pas fait peur, ils ont été appliqués, et se sont imposés (5-0) face à des Corses condamnés à la Ligue 2. Une rencontre dans laquelle ne s'est pas vraiment distingué Lionel Messi. L'ancien joueur du FC Barcelone a été sifflé par le public de la Porte d'Auteuil à chaque fois qu'il touchait le ballon, les supporters du PSG ayant sans doute dans un coin de leur tête le déplacement de Messi en Arabie saoudite et la fin de son aventure compliquée à Paris.

Gatier retient le positif de Messi