C'est fini, Kylian Mbappé fait fuir une star du PSG

Axel Cornic

Avec sa prolongation de l’année dernière, Kylian Mbappé a pris une toute autre envergure au Paris Saint-Germain devenant le véritable centre du projet du club. Cela n’a pas plu à tout le monde puisque Neymar a semblé assez agacé par moments et Lionel Messi ne ferait pas non plus exception.

Arrivé dans l’ombre de Neymar en 2017, Kylian Mbappé est devenu le seul capitaine à bord. Le PSG semble vouloir construire tout son projet autour de lui et avec le mercato estival qui approche, de nombreuses pistes semblent avoir été activées pour le satisfaire. Une omniprésence que pas tout le monde semble supporter.

Messi voulait un club pour lui

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Mbappé serait l’une des raisons du prochain départ de Lionel Messi. Ce dernier semblait en effet chercher un club capable de lui offrir ce qu’il a pu connaitre au FC Barcelone. Hélas pour lui, la star française prend toute la place et cela semble avoir pesé dans ses récentes réflexions autour de son avenir.

Le Mbappé Saint-Germain ?

Cela n’est pas sans rappeler les différents petits accrocs qu’il a pu y avoir entre Kylian Mbappé et Neymar. Plusieurs sources ont d’ailleurs annoncé que le Brésilien aurait eu vent des rumeurs racontant que son coéquipier aurait réclamé son départ, lors de sa prolongation de contrat. De quoi tendre encore plus des relations qui semblent depuis être glaciales.