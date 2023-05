Un pote de Mbappé va claquer la porte, le PSG va halluciner

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier, Achraf Hakimi est méconnaissable. Egalement perturbé par des affaires extra sportives, l'international marocain n'est pas dans son assiette, ce qui commencerait à agacer le PSG. Pour l'heure, son avenir n'est pas menacé, mais l'idée d'un retour à Madrid, sa ville natale, serait déjà dans sa tête.

Le 30 avril dernier, le PSG subissait une lourde défaite, à domicile, face à Lorient (1-3). Pour Christophe Galtier, cette contreperformance s'explique, notamment, par l'expulsion en première mi-temps d'Achraf Hakimi. « Face à Lorient, ça a été une grande déception sur le résultat et le jeu. Mais nous avions joué à dix pendant 1h15 » a lâché l'entraîneur du club parisien en conférence de presse. Il faut dire que l'international marocain vit un cauchemar depuis plusieurs semaines, et ce pour plusieurs raisons.





Hakimi en difficulté, les raisons dévoilées

Selon les informations de L'Equipe , Hakimi peine à se montrer convaincant pour des raisons tactiques. Selon son entourage, il évolue au sein d'un « système qui n'est pas fait pour valoriser ses qualités ». La seconde raison n'a rien à voir avec les décisions de Christophe Galtier. Réputé pour ses sorties nocturnes, l'arrière droit est accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Quelques semaines avant cette affaire, Hakimi divorçait de sa femme, Hiba Abouk. « On le sent affecté par cette nouvelle configuration personnelle » a confié son entourage au quotidien sportif.

Un retour à Madrid programmé ?