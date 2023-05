PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Messi, le dossier relancé

Jean de Teyssière

Lionel Messi est encore Parisien au moins jusqu'au 30 juin prochain et déjà son nom est évoqué un peu partout. Avec insistance concernant l'Arabie Saoudite et le FC Barcelone, même si l'Inter Miami reste en embuscade. Pour le moment, le duel à distance se fait entre les Saoudiens et les Catalans. Mais de toute façon, Messi n'a pas encore décidé.

Alors que l'avenir de Lionel Messi n'est pas encore scellé, les rumeurs vont bon train. Une chose est sûre, l'aventure entre le champion du monde en titre et le PSG semble aller sur sa fin puisque les discussions concernant une possible prolongation n'ont pas abouti et n'ont pas repris depuis quelques semaines. La question sur son avenir reste donc en suspens.

Messi annoncé en Arabie Saoudite

C'était la bombe de cette semaine ! L'AFP annonçait un accord entre Lionel Messi et le club saoudien d'Al-Hilal. Une information rapidement démentie par Jorge Messi, le père de l'attaquant du PSG. Le président d'Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, y est même allé de sa réaction à cette rumeur : « Ne me posez pas de questions sur Messi. Je ne vous dirai rien. Si quelque chose sort de notre service de presse, vous l’aurez. Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur. Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer (l’équipe). Si on se concentre sur une personne, on perd le groupe. »

Messi n'a pas encore décidé